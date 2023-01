Il Messaggero – Pellegrini alla Lazio libererebbe Fares per il Bologna

Come per il Bologna , anche per la Lazio gli acquisti in entrata sono evidentemente collegati alle cessioni. Le due società stanno aspettando l'evoluzione delle situazioni riguardanti Luca Pellegrini e Mohamed Fares .

Come evidenziato da Il Messaggero e da Tuttomercatoweb, la Lazio sta aspettando che Pellegrini si liberi dall'Eintracht Francoforte e che la Juventus acconsenta al suo arrivo nella Capitale. Questo affare è strettamente legato alla cessione di Fares, che piace alla società rossoblù per la fascia sinistra. Se non si dovesse trovare un accordo per l'algerino, i biancocelesti opterebbero per un profilo giovanissimo poco conosciuto.