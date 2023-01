Mercato – Pedullà: Galatasaray su Barrow

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ci sarebbe stato un sondaggio del Galatasaray per Musa Barrow , attaccante classe 1998 in forza al Bologna .

Non sono stati riportati particolari dettagli, ma il collega parla di una offerta ufficiale presumibilmente in prestito con diritto di riscatto, tuttavia il Bologna chiede almeno un obbligo. Non sono note le cifre. Attualmente, diventa difficile pensare ad una uscita di Barrow a cinque ore dalla fine del mercato con pochissimo tempo per trovare un sostituto.