Mercato – Oltre a Zirkzee era stato sondato Drena Beljo

Il ventaglio di soluzioni offriva Jorgen Strand Larsen, Eldor Shomurodov, più tanti altri nomi usciti sui media, ma tra questi ci sarebbe stato anche quello del croato Dion Drena Beljo. Si tratta di un attaccante mancino dell'Osijek classe 2002 e reduce già da 5 gol segnati in 6 partite in questa stagione. Secondo Florian Plettenberg, esperto di mercato di Sky Germania, Beljo era stato sondato sia dal Borussia Mochengladbach sia dal Bologna, ma sembra destinato a rimanere per il momento all'Osijek allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Nenad Bjelica.