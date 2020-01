Mercato – Oggi si chiude per Ibanez

Non dovrebbero esserci sorprese sul fronte Roger Ibanez.

Il Bologna è forte di un accordo con l’Atalanta per il passaggio del difensore brasiliano in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro, ora si tratta di chiudere la partita con i procuratori del ragazzo che saranno in Italia oggi. La dirigenza rossoblù è dunque chiamata a chiudere il cerchio in giornata, trovando la fumata bianca con l’entourage del ragazzo per un contratto da 600mila euro circa fino al 2024. Se tutto procederà bene, già nelle prossime 24-48 ore Ibanez potrebbe sbarcare a Bologna per le visite mediche e la firma del contratto.

m.m.