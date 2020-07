Mercato, offerto Soumaoro: il Bologna ci pensa

Fece una ottima impressione al Dall’Ara in occasione di Bologna-Genoa 0-3 e ora potrebbe vestire di rossoblù.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, al Bologna sarebbe stato offerto il giovane Adama Soumaoro, 28 anni, in gol proprio nel match vinto dal grifone in terra di Emilia. Il centrale ha giocato la stagione al Genoa in prestito dal Lille e il club di Preziosi non sarebbe intenzionato a riscattarlo, da qui il sondaggio di alcuni intermediari che avrebbero proposto il giocatore al Bologna. Il club rossoblù potrebbe considerarlo un profilo interessante, anche se si continuano a monitorare le piste Sarr, svincolato dal Nizza, e Lyanco.