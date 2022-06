Mercato – Nome nuovo in attacco: piace Cvancara dello Sparta Praga

Il neo responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e il neo diesse Marco Di Vaio stanno sondando le varie opportunità per una punta che possa dare man forte all'austriaco e a Sinisa Mihajlovic. Verrà fatta una valutazione interna su Sydney Van Hooijdonk, buone cose in Oladna all'Heerenveen, ma nel frattempo si continua a sondare il mercato. Ancora da capire se la strategia sarà quella di cercare un giocatore già con esperienza, l'Atalanta offre Lammers, o se puntare su un giovane di prospettiva. Nelle ultime ore un nuovo nome rimbalza per l'attacco del Bologna, è quello del giovane Tomas Cvancara, classe 2000 dello Sparta Praga. Alto 1.91, Cvancara è cresciuto nelle giovanili della squadra della capitale ceca ed è passato anche dalla Primavera dell'Empoli, prima di rientrare in patria con la maglia dello Jablonec e, da febbraio 2022, di nuovo con lo Sparta. Cinque i suoi gol nelle ultime dieci partite di campionato.