Il suo nome è stato accostato con insistenza al Bologna nelle ultime tre sessioni di calciomercato, sempre come possibile sostituto di Jhon Lucumi, ma non sbarcherà in Italia.

Diogo Leite, alla fine, approderà nel campionato arabo. Il centrale recentemente svincolatosi dall'Union Berlino, e cercato anche dalla Lazio di Gattuso, alla fine ha scelto gli investimenti arabi e firmerà a breve un contratto ricco con l'Al Diriyah. Lo ha riportato l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Fino a qui, va detto, il Bologna non ha aveva messo in cima alla propria lista di mercato Diogo Leite, che dunque rappresentava una pista alternativa e non un primo obiettivo.