Mercato – Moro vuole l’Italia: ecco le cifre

Nel giro di 24-48 ore il Bologna dovrebbe chiudere per Nikola Moro della Dinamo Mosca .

La giornata di ieri ha portato a una accelerata, sfruttando anche il fatto che il giocatore vuole venire in Italia e il Bologna ha bisogno disperato di incursori di centrocampo. Sartori ha fretta di chiudere e dovrebbe riuscire a strappare Moro in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto di 4 anni a 700mila euro più qualche bonus.