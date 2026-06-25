Continua a tenere banco il nome di Fabio Miretti per il mercato del Bologna. Il mediano della Juventus è ancora accostato ai colori rossoblù. Anzi, il club felsineo sarebbe in testa alla corsa per acquistarlo.

Due colleghi esperti di mercato come Gianluigi Longari e Nicolò Schira hanno riproposto la traccia del classe 2003 per un rinforzo a centrocampo, nonostante costi molto alti attorno ai 15 milioni di euro. 'Conferme assolute sul gradimento del Bologna per Fabio Miretti e sui dialoghi costanti con la Juventus per il centrocampista' ha scritto su X Longari. 'Bologna in testa alla corsa per provare a ingaggiare Fabio Miretti dalla Juventus. Colloqui in corso per raggiungere un accordo sulla formula dell'affare' le parole di Schira.