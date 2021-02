Mercato – Medel corteggiato dal Boca Juniors, pronto un biennale

Da qualche mese si parla insistentemente di un ritorno di Gary Medel in Sudamerica la prossima estate, trapelano le prime conferme. Il collega esperto di mercato Nicolò Schira rilancia la pista argentina per il mediano cileno che è corteggiato dal Boca Juniors, pronto a offrire un biennale al pitbull del Bologna, per un affare che sembra certo a giugno. Ma attenzione, perché il mercato argentino chiude il 19 febbraio e ci sarebbero contatti in corso per anticipare l’arrivo di Medel.