Il Bologna ha deciso. Via Jonathan Rowe, dentro Samuel Mbangula. L'inglese va alla Dea in prestito con obbligo di riscatto, il belga arriva invece in prestito con diritto.

Affare fatto ieri, a poche ore dalla partita. Rowe va all'Atalanta per 5 milioni di prestito oneroso, 30 in riscatto e 5 di bonus, di concerto il Bologna ha chiuso con il Werder Brema per Samuel Mbangula, che arriva per due milioni di prestito più 12 in diritto di riscatto. Oggi visite mediche per tutti, riporta il Corriere di Bologna. Poi, c'è l'ultima giornata di mercato e potrebbe portare al Bologna un mediano. Detto che nell'affare Rowe arriverà Cassa, col 50% sulla rivendita in possesso dell'Atalanta, la dirigenza sta sondando i profili per rinforzare la mediana, ben sapendo che si è sbloccato un posto in lista. Piace Magassa del West Ham, ma restano in lista Adopo del Cagliari e Mandragora della Fiorentina.