Mercato – Masina potrebbe andare all’Udinese

Adam Masina è stato uno dei nomi accostati al Bologna in queste prime curve di mercato.

L'ex rossoblù vuole tornare in Italia dopo la retrocessione al Watford e aveva sondato la disponibilità del club rossoblù a riabbracciarlo, ma il neo responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori avrebbe altre idee. Resta però l'intenzione di rientrare in Serie A per Masina che dunque potrebbe essere dirottato dal Watford all'Udinese, altro club di proprietà dei Pozzo.