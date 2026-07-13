I friulani tentano il sorpasso sulla concorrenza per Ognjen Ugresic
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La prima mossa concreta dalla concorrenza sul fronte Ognjen Ugresic del Partizan Belgrado. Aumenta la concorrenza per il mediano serbo, uno dei profili cercati dal Bologna per rinforzare la mediana assieme a Mikel Amondarain.
Se l'altro giorno il presidente del Partizan aveva negato e smentito i rilanci di cui si era parlato nei giorni scorsi, nelle ultime ore starebbe avanzando l'Udinese, desiderosa di anticipare e battere la concorrenza. I friulani, secondo TMW, avrebbero messo sul piatto sei milioni di euro per Ugresic, scavalcando il Sassuolo che era fermo a 5. E il Bologna? Secondo il portale ci sarebbe stato solo un interessamento e non una offerta vera e propria.
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