Mercato – Le possibili uscite rossoblù e un nome nuovo in attacco

Lunedì 1 febbraio chiuderà ufficialmente il calciomercato, e il Bologna valuta alcuni sviluppi da qua alla fine. Ufficializzato ieri Faragò dal Cagliari, la dirigenza cerca di capire quali profili in attacco possano interessare per completare il reparto e regalare una punta a Mihajlovic.

Lo stesso Sinisa ieri in conferenza stampa ha chiuso le porte a nuovi acquisti, anche se proprio nella giornata di ieri è spuntato un nome nuovo in attacco, quello di Andrea Pinamonti. Il classe ’99 è chiuso all’Inter e sta cercando una squadra che gli possa permettere di giocare con continuità. Il problema dell’operazione è soprattutto l’ingaggio (di 2 milioni). L’altro interessamento concreto è per Gianluca Scamacca, che tornerà a Sassuolo. Da qua a lunedì qualcosa potrebbe muoversi in casa rossoblù, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Il Bologna sta cercando una nuova sistemazione per Okwonkwo, Kingsley e Juwara, con Reggina, Cosenza e Cremonese interessate.

Fonte-Carlino