Tutto da verificare il futuro al Bologna di Jens Odgaard. Negli scorsi mesi l'attaccante danese ha rinnovato il contratto con il club rossoblù, ma le valutazione tecnico-tattiche, e per giunta economiche, non escludono una cessione.

Se Tedesco dovesse continuare con il 4-3-3 per Odgaard ci sarebbe meno spazio, come successo nell'ultimo periodo con Italiano, mentre ci sono formazioni in Serie A che lo stanno sondando, vale a dire il Torino di Ignazio Abate, che alla Juve Stabia ha giocato con due punte o con due giocatori sotto punta. Lo riporta il Carlino che segnala anche la Lazio di Gennaro Gattuso sulle tracce di Odgaard.