Il danese ha mercato in Italia e il Bologna valuta

Redazione TuttoBolognaWeb
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Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Tutto da verificare il futuro al Bologna di Jens Odgaard. Negli scorsi mesi l'attaccante danese ha rinnovato il contratto con il club rossoblù, ma le valutazione tecnico-tattiche, e per giunta economiche, non escludono una cessione.

Se Tedesco dovesse continuare con il 4-3-3 per Odgaard ci sarebbe meno spazio, come successo nell'ultimo periodo con Italiano, mentre ci sono formazioni in Serie A che lo stanno sondando, vale a dire il Torino di Ignazio Abate, che alla Juve Stabia ha giocato con due punte o con due giocatori sotto punta. Lo riporta il Carlino che segnala anche la Lazio di Gennaro Gattuso sulle tracce di Odgaard.

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