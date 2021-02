Mercato – La Stella Rossa si muove per il riscatto di Falcinelli

La Stella Rossa, che questa sera affronterà il Milan in Europa League, pensa già al mercato.

Infatti il futuro di Diego Falcinelli potrebbe essere ancora a Belgrado. La società serba si sta muovendo per il riscatto dell’attaccante dal Bologna. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb le sensazioni sono positive, la situazione è in evoluzione e nelle prossime settimane ci potrebbe essere un seguito. Falcinelli e la Stella Rossa studiano le mosse per continuare insieme.

Fonte: Tmw