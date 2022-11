Mercato – La situazione tra Vazquez e il Bologna: c’è una clausola

Il talento è molto apprezzato in Spagna e in Europa, ma a diciannove anni ha bisogno di minutaggio, motivo per cui il Valencia preferirebbe, pur mantenendone il controllo, cederlo in una squadra che possa garantirglielo. Meglio il Bologna dell'Inter, in sintesi. Giovanni Sartori può dunque tentare il grande colpo, in che maniera? Si parla di un prestito con diritto di riscatto, che significa per il Bologna accaparrarsi un buon talento e per il Valencia non perderlo del tutto; tra l'altro con la possibilità a giugno di ridiscutere una conferma in rossoblù per la prossima stagione. Non solo, dalla Spagna si sottolinea un aspetto molto importante per il futuro a breve termine di Vazquez: l'esistenza di una clausola. Il ragazzo, che quest'anno ha giocato solo 4 partite, avrebbe la facoltà di decidere in maniera unilaterale di andare a giocare in prestito per accumulare minuti. Una possibilità in più per il Bologna.