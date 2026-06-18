Torna la Juventus su Santiago Castro. La Vecchia Signora è a caccia di uno o due centravanti, in primo luogo per arginare la possibile uscita a parametro zero di Dusan Vlahovic, e in seconda battuta per migliorare il reparto dopo la deludente stagione di Jonathan David e Louis Openda. CONTINUA SOTTO

Nel mirino del nuovo Ad Carnevali, che cambierà anche nell'area tecnica lasciando al suo posto Ottolini ma facendo entrare uno tra Tognozzi e Cangini al posto di Modesto, ci sarebbe anche Santiago Castro come alternativa ad Alexander Sorloth. Il norvegese è il primo obiettivo, ma l'Atletico non fa sconti, così emergono dei piani b, uno porta a Kolo Muani, l'altro proprio all'argentino del Bologna. La valutazione del club rossoblù parte da 40 milioni di euro. Lo riporta Tuttojuve.