Mercato – La Juve ragiona su Holm: c’è margine per Joao Mario

Da un lato Joao Mario ha convinto tutti, dall'altro Emil Holm si è subito infortunato. Sabato sera a Bergamo, però, lo svedese è tornato in campo e ha giocato con la Juventus una buona partita, diventando anche decisivo nell'azione del gol di Jeremie Boga .

Chissà, allora, che la Vecchia Signora non possa ragionare sulla conferma di Holm anche la prossima stagione, il giocatore ha a disposizione il finale di stagione per convincere Spalletti e la dirigenza, ma non di certo alle cifre pattuite a gennaio con un riscatto da 15 milioni più bonus. Pure il Bologna difficilmente offrirà alla Juve una proposta da circa 10 milioni per il portoghese, che invece è sbarcato in rossoblù in prestito secco ma che mantiene una valutazione alta e un ingaggio non semplice. I due club, comunque, possono provare a ragionare su altre formule, sfruttando rapporti meno tesi dopo l'uscita di scena di Cristiano Giuntoli. Un rinnovo dei prestiti potrebbe consentire ai bilanci di restare sostenibili e agli allenatori di avere a disposizione due giocatori funzionali alle esigenze delle due squadre, così non è da escludere la possibilità di Holm e Mario di continuare nella Juventus e nel Bologna anche nel 2026/2027. Le due società ne parleranno nelle prossime settimane.