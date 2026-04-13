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Mercato – La Juve ragiona su Holm: c’è margine per Joao Mario

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Bologna e Juve parleranno di Holm e Joao Mario. Il ritorno dello svedese dall'infortuno può aprire nuovi scenari
Redazione TuttoBolognaWeb

Da un lato Joao Mario ha convinto tutti, dall'altro Emil Holm si è subito infortunato. Sabato sera a Bergamo, però, lo svedese è tornato in campo e ha giocato con la Juventus una buona partita, diventando anche decisivo nell'azione del gol di Jeremie Boga.

Chissà, allora, che la Vecchia Signora non possa ragionare sulla conferma di Holm anche la prossima stagione, il giocatore ha a disposizione il finale di stagione per convincere Spalletti e la dirigenza, ma non di certo alle cifre pattuite a gennaio con un riscatto da 15 milioni più bonus. Pure il Bologna difficilmente offrirà alla Juve una proposta da circa 10 milioni per il portoghese, che invece è sbarcato in rossoblù in prestito secco ma che mantiene una valutazione alta e un ingaggio non semplice. I due club, comunque, possono provare a ragionare su altre formule, sfruttando rapporti meno tesi dopo l'uscita di scena di Cristiano Giuntoli. Un rinnovo dei prestiti potrebbe consentire ai bilanci di restare sostenibili e agli allenatori di avere a disposizione due giocatori funzionali alle esigenze delle due squadre, così non è da escludere la possibilità di Holm e Mario di continuare nella Juventus e nel Bologna anche nel 2026/2027. Le due società ne parleranno nelle prossime settimane.

m.min.

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