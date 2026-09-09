Il difensore è ai margini, restano opzioni nei mercati ancora aperti
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Potrebbe esserci una ultima novità di mercato per quanto riguarda il Bologna dopo la cessione, avvenuta questa mattina, di Jesper Karlsson al Servette.
Il club rossoblù fa infatti affidamento sui mercati ancora aperti per poter piazzare l'altro esubero di questa estate, ovvero Nicolò Casale, escluso dai convocati per la partita di domenica contro il Sassuolo. Con l'arrivo di Theate, la permanenza di Vitik, Helland e Heggem, e senza le coppe, non c'è più spazio per il centrale che per avere minutaggio dovrà affidarsi al mercato estero. L'ultima pista porta in Grecia, dove il calciomercato chiude il 15 settembre, con l'Aris Salonicco interessato alle prestazioni dell'ex centrale della Lazio.
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