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Ferguson nuovo leader

Il mercato del Bologna si è chiuso con la cessione all'Atalanta di Jonathan Rowe, sostituito poi dall'ex Juventus Samuel Mbangula. Il punto centrale del mercato rossoblù, però, resta il mancato rimpiazzo di Remo Freuler.

La dirigenza ha valutato alcune soluzioni sul mercato, senza però arrivare all'acquisto di un sostituto realmente all'altezza e con caratteristiche paragonabili a quelle del regista svizzero. Ad oggi Ferguson ha preso posto davanti alla difesa, con Tedesco che, nelle prime giornate di campionato, gli ha affiancato prima El Azzouzi e successivamente, dopo l'infortunio del marocchino, Pobega, che finora non è ancora riuscito a brillare.

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