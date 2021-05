Mercato – Interesse per il difensore Patrick

Il Bologna ha messo gli occhi sul centrale brasiliano classe 2002

In attesa di capire se sarà ancora Sinisa Mihajlovic l'allenatore della prossima stagione, il Bologna lavora anche sul mercato. Oltre a cercare di piazzare il prima possibile il colpo Arnautovic , la società rossoblù lavora sotto traccia anche in prospettiva futura.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, infatti, la dirigenza felsinea avrebbe messo gli occhi Luan Patrick, difensore centrale brasiliano classe 2002 in forza all'Atletico Paranaense. Il giocatore sembra ambito anche da diversi club europei, che però al momento partono dietro ai rossoblù nella possibile corsa al giocatore. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 3 milioni di euro e lo stesso agente del ragazzo ha confermato l'interesse del Bologna. "Sì, il club emiliano è uno di quelli con cui siamo in contatto - ha raccontato a Calciomercato.it - Speriamo di trovare la miglior soluzione possibile per Luan e la sua carriera".