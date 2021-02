Mercato in uscita, Paz al Kayserispor

Dopo un periodo in cui era sembrato nel giro delle rotazioni difensive di Sinisa Mihajlovic, Nehuen Paz è tornato fuori dai radar delle gerarchie del tecnico. A maggior ragione dopo l’arrivo di Soumaoro, che si è già preso la sua prima maglia da titolare in rossoblù.

Complice lo scarso minutaggio, il difensore argentino ha scelto di comune accordo con la società di lasciare il Bologna in questa finestra di mercato e trasferirsi al Kayserispor, in Turchia. Il giocatore è già in città per visite mediche e firma. Dopo il gol con l’Atalanta, c’era la convinzione che il ragazzo potesse restare nelle rotazioni.