Mercato – In uscita Dijks, Pezzella o Masina i sostituti

Hickey è l'uomo mercato per cui la Premier potrebbe offrire i famosi 20 milioni richiesti dal Bologna, ma anche Mitchell Dijks, dopo quattro anni in rossoblù, sarebbe in uscita. In questo caso il Bologna di Sartori andrebbe a prendere un altro esterno sinistro e il Resto del Carlino fa i nomi di Giuseppe Pezzella e Adam Masina. Per l'attacco, invece, piacciono Strand Larsen e Kouame come vice Arnautovic ma le punte in arrivo potrebbero essere due qualora Napoli o Sassuolo affondassero il colpo su Orsolini.