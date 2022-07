Mercato – Ilicic, Sartori tornerà alla carica: lo sloveno non chiude la porta

Lo sloveno è un obiettivo del Bologna, c'è l'avvallo di Sinisa Mihajlovic, e il neo responsabile dell'area tecnica si è già mosso col calciatore, pronto, dopo le parole di Gasperini dell'altro giorno, a cambiare aria. Prima però il Bologna deve chiudere il suo piano di mercato, come affermato ieri da Claudio Fenucci, e per ora prevede punta centrale come vice Arnautovic e difensore. Una volta chiuse queste due pedine, Sartori capirà quali margini di manovra avrà a budget per agire su Ilicic. Non è una trattativa semplice, da un lato c'è l'Atalanta dell'amico Luca Percassi che chiede un chip per lasciare partire lo sloveno, dall'altro la necessità di Sartori di costruire un contratto che possa tutelare il Bologna dato che Josip ha vissuto una annata difficile. Tante le ipotesi in ballo, tra queste anche un possibile rinnovo di contratto fino al 2024 e a seguire un prestito al Bologna. Ma la cosa importante è l'ingaggio visto che Ilicic guadagna 2 milioni e vorrebbe continuare su questi standard. Da qui anche l'idea di spalmarlo su due stagioni per alleggerire il carico a bilancio. Restano però discorsi da limare in una trattativa che Ilicic non chiude, anzi, e che Sartori potrà riprendere con maggior vigoria verso agosto, una volta che avrà chiuso i suoi obiettivi di mercato (Strand Larsen in avanti, Mendy dietro). Ci sarebbe, in sintesi, la disponibilità dello sloveno verso Bologna, un aspetto cruciale anche solo per poter imbastire un discorso concreto con lui e l'Atalanta. E' già un punto di partenza che rende Ilicic qualcosa di meno irraggiungibile di un sogno di mercato. Ci vorrà tempo e pazienza, ma la pista c'è e può farsi più concreta con Sartori che meglio di chiunque altro conosce lo sloveno. Come si dice in questi casi, c'è arrosto oltre il fumo.