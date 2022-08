Mercato – Il Lecce ci prova per Shomurodov

Con l'innesto di Joshua Zirkzee, il Bologna non dovrebbe effettuare altre operazioni in avanti a meno di cessioni clamorose dell'ultima ora.

La pista Eldor Shomurodov, dunque, dovrebbe essersi chiusa, solo una ipotetica cessione di Barrow, offerta di prestito con obbligo del Brighton, potrebbe riaprirla, e infatti sul giocatore si sarebbe fiondato Pantaleo Corvino, ex diesse del Bologna. Il dirigente salentino sta tentando di portarlo a Lecce per migliorare il reparto offensivo in quella che sarà la lotta salvezza.