Mercato – Il Groningen non molla Strand Larsen: serve alzare l’offerta

Il Bologna deve alzare la posta per Strand Larsen

Giovanni Sartori ha scelto Jorgen Strand Larsen come obiettivo principale per l'attacco. Il norvegese classe 2000 può fare il vice Arnautovic e anche giocarci a fianco, ma è molto complicato prelevarlo senza un particolare budget di mercato.

Senza cessioni Sartori ha un po' le mani legate e infatti il Groningen ha rifiutato la proposta di 6 milioni più bonus in prestito con riscatto presentata dal Bologna. Dall'Olanda giunge voce che il club di Eredivisie non ha bisogno di cedere, ha già fatto diverse plusvalenze l'anno passato, per giunta ci sarebbe l'obiettivo di raggiungere l'Europa nella prossima stagione e l'intenzione di cedere Strand Larsen è minima a meno di offerte soddisfacenti. Tradotto significa che il Bologna dovrà spingersi a circa 9 milioni di euro totali.