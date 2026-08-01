Il Como non aspetta più Jhon Lucumi e torna alla carica per Chalobah. Il club lariano ha un accordo col giocatore e ha offerto 30 milioni al Chelsea, che invece ne chiede 35. E' il segnale che per il momento la pista Lucumi è stata messa da parte.

Il centrale colombiano attende la Juventus, anche se il Como sarebbe stato pronto a chiudere col Bologna a 25 milioni di euro, perché Carnevali ha iniziato a lavorare ai fianchi prima del mondiale portando Jhon ad aspettare. Il problema è che la Juve non è mai salita sopra 20 milioni, mentre il Bologna chiede i famosi 25 che aveva chiesto al Como. I rossoblù dovranno valutare il da farsi. Serve accontentare il giocatore, che già un anno fa aveva chiesto la cessione, e forse un piccolo sconto potrebbe arrivare, ma mai scendendo sotto i 23 milioni di euro. Serve evitare il braccio di ferro.