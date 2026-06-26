L'idea del Bologna è quella di cedere Thijs Dallinga e fare cassa e mantenere, ovviamente Santiago Castro. In attesa delle evoluzioni del mercato, la dirigenza ha inserito 4-5 nomi in lista per sostituire l'olandese, valutato almeno 10 milioni di euro.

Sono diversi in nomi nella mente di Sartori e Di Vaio. Per il Cor Sport il primo della lista sarebbe Kieron Bowie, scozzese del Verona e valutato da Sogliano circa 10 milioni di ero, più o meno la stessa cifra di Dallinga, ma ci sono altri calciatori visionati e periziati. Uno è Kevin Rodriguez dellUnion Saint Gilloise, stesso club di Leysen, uno dei candidati per il post Lucumi, poi c'è Robin Mirisola, classe 2006 attaccante belga del Genk. Non è finita, sono stati sondati anche Mexx Meerdink, 22 anni dell'Az Alkmaar, vice di Troy Parrott, altro attaccante visionato dal Bologna ma ormai dal costo fuori portata.