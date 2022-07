Mercato – Il Bologna sogna Daniele Rugani

Come spiegato da Repubblica, Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus. Il Bologna di Giovanni Sartori sogna il difensore centrale della Juve, ma l’operazione è complicata sia per la formula sia perché ci sarebbe da convincere anche il...

Come spiegato da Repubblica, Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus. Il Bologna di Giovanni Sartori sogna il difensore centrale della Juve, ma l’operazione è complicata sia per la formula sia perché ci sarebbe da convincere anche il giocatore che vorrebbe restare a Torino per giocarsi le sue chance.