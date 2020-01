Mercato – Il Bologna potrebbe restare così

Il condizionale sul mercato è sempre d’obbligo, ma il Bologna potrebbe restare così.

L’idea iniziale era quella di rinforzare la squadra a gennaio con un profilo per reparto e infatti era stato fatto con Ibanez, Dominguez e Barrow, poi è saltata la trattativa con il centrale brasiliano e per il club è scattata l’ora della riflessione. Sullo sfondo restano le proposte di Nagatomo e Dragovic, ma la dirigenza vorrebbe mantenere la strategia originale, cioè basata su un un investimento funzionale e futuribile sullo stile dell’ex Atalanta. Trovare un profilo simile e alle stesse condizioni non è facile a pochi giorni dalla chiusura, e se non ci saranno particolari occasioni dell’ultimo minuto non è escluso che il mercato in entrata si sia chiuso. Sono stati riallacciati i contatti per Lyanco ma per gennaio è durissima, così l’investimento sul difensore potrebbe essere rimandato in estate, puntando ora sui rientri di Denswil a breve e, tra metà a le fine di febbraio, di Mitchell Dijks.

m.m.