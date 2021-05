Mercato – Il Bologna pensa a Theate dell’Oostende

L'under 21 belga era già entrato nel mirino dei rossoblù in estate

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Bologna starebbe sondando il centrale classe 2000 dell'OostendeArthur Theate. L'ex StandardLiegi oggi giocherà proprio contro la sua ex squadra e sarà una gara che il Bfc seguirà con attenzione. Theate era già entrato nel mirino del club felsineo in estate. Theate, vent'anni, ha il contratto in scadenza nell'estate del 2023.