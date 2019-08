Mercato – Il Bologna non molla Dominguez

Oltre alla pista comunitaria, resta quella che porta a Dominguez del Velez.

Il mediano argentino è un pupillo di Walter Sabatini e, nonostante il problema degli slot extracomunitari, il supervisore dell’area tecnica non ha perso le speranze di prenderlo. Il dirigente non può pagare la clausola e prelevarlo, ma conta ancora di acquistarlo, magari facendo leva sulla volontà del calciatore di sbarcare in Italia. Resterebbe da convincere il Velez, magari con un prestito oneroso dietro la promessa di prelevare interamente il giocatore tra un anno. Insomma, la pista non è caduta.

Per quanto riguarda gli altri obiettivi, restano in piedi le piste Santamaria e Kranevitter, sui quali non c’è problema di passaporto, mentre nelle ultime ore sarebbero salite le quotazioni di Adrien Tameze, mediano passaportato classe 1994 del Nizza. Arrivano conferme su questa pista, il giocatore vale tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

m.m.