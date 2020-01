Mercato – Il Bologna ci prova ancora per Lyanco

Juan Jesus, Ibanez o…Lyanco.

Il Bologna è a caccia di un rinforzo in difesa e Sinisa Mihajlovic riabbraccerebbe volentieri l’attuale difensore del Torino. Dopo averci provato in estate, senza risultati, il Bologna potrebbe ritentare in questo mercato di gennaio di riportare il centrale brasiliano alla corte del tecnico serbo. Nonostante la chiusura del Torino, lo stesso Mihajlovic ci avrebbe provato in un colloquio telefonico con Urbano Cairo, con cui i rapporti sono cordiali dopo la separazione nel 2018. Resta però il muro eretto dal patron del Torino e i costi molto alti dell’operazione anche Lyanco sta recuperando da un fastidioso infortunio.

m.m.