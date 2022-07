Mercato – Idea Marin del Pisa, ma serve offerta convincente

Lo svedese è in uscita, lui vuole tentare il grande salto e il contratto in scadenza nel 2023 impone una cessione oggi - il Napoli deve prima sfoltire e dalla Premier per ora si muove poco - così il Bologna va alla ricerca di mediani per non farsi trovare impreparato. Uno dei nomi seguiti dal dirigente rossoblù è Marius Marin, 23enne nazionale della Romania in forza al Pisa. Titolarissimo in B, 35 partite, Marin è uno dei giocatori che il Pisa non vorrebbe cedere a meno di offerte importanti, per questo sta cercando di tenere alta la valutazione data la corte della Serie A con Bologna e Samp sulle sue tracce.