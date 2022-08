Mercato – I nomi se salta Shomurodov

Il Bologna punta con decisione a Eldor Shomurodov , ma la trattativa non è ancora chiusa e il Resto del Carlino fa l'elenco dei nomi in alternativa all'uzbeko.

Resta un obiettivo Rasmus Hojlund, diciannovenne dello Sturm Graz su cui si sta muovendo il mercato europei. Gli austriaci avrebbero rifiutato una offerta di 8 milioni del Club Bruges e anche il Bayern Monaco lo starebbe seguendo. Per il Bologna potrebbe diventare una opportunità in caso di cessione di Orsolini. Un altro nome in lista è Marin Ljubicic, croato ventenne reduce da 4 gol in 6 partite al Lask che può diventare un uomo mercato tra un anno.