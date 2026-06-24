'Ventitré anni da compiere a settembre e un potenziale che continua ad attirare attenzioni. Il futuro di Benji Dominguez è fatto di ipotesi e opportunità' scrive Dario Cervellati su Stadio.

Sarà quasi certamente l'estate della cessione del talento argentino, che nell'ultima stagione si è ritrovato ai margini e con poco minutaggio in un reparto con ben cinque esterni offensivi. Solo 7 gare da titolare e uno score di 3 assist per Benja che ora sta vagliando le ipotesi del suo futuro. Sul piatto ha diversi interessamenti, ma il Bologna non ha fretta, forte di un contratto fino al 2029: si aspetterà l'offerta giusta. Qualche di Serie A si è informato, tipo Fiorentina e Cagliari, ma ci sono opzioni anche in Liga e in Turchia, fino a un possibile ritorno in Argentina.