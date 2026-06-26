Il Bologna attende una risposta da Remo Freuler, che ancora non è arrivata. Lo svizzero avrà il contratto in scadenza tra quattro giorni ed è impegnato al mondiale, dove ha guadagnato la qualificazione ai sedicesimi, ma il club vorrebbe avere un sì o un no definitivo sul rinnovo.

Per ora Freuler non ha contattato il Bologna e così la dirigenza lavora sul mercato in entrata. In lista è spuntato il belga Nicolas Raskin dei Glasgow Rangers, che contestualmente avrebbero chiesto Lewis Ferguson, ma i rossoblù sondano anche Orel Mangala e Ebezener Akinsanmiro. Attenzione anche ai terzini. A sinistra piace Angori del Pisa come vice Miranda al posto di Lykogiannis, mentre a destra la Fiorentina è andata su Holm e il Bologna avrebbe chiesto informazioni per Oyegoke del Verona.