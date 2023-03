Mercato – Ferguson nel mirino della Lazio: potrebbe essere l’erede di Milinkovic

La Lazio guarda in casa Bologna . I biancocelesti stanno lavorando in proiezione futura sul mercato e hanno individuato come profilo interessante da seguire un centrocampista rossoblù.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, Lewis Ferguson potrebbe essere un obiettivo di mercato per la Lazio nella prossima finestra estiva. Infatti Milinkovic-Savic potrebbe lasciare Roma a fine campionato, viste le difficoltà nella trattativa per il rinnovo di contratto. Ancora incerto il futuro anche di Luis Alberto, desideroso di tornare in Spagna prima o poi. Gli occhi degli uomini mercato dei capitolini sono finiti sul centrocampista scozzese del Bologna, che, con i suoi quattro gol segnati, è una delle rivelazioni di questa Serie A.