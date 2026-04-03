Come riportato da TMW, la Juventus è tornata sul colpo Calafiori.
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Mercato – Elkann ripensa al blocco Juve in Nazionale: l’obiettivo è Calafiori
Elkann e la Juventus nuovamente sulla tracce di Calafiori
Il difensore ex Bologna, alla sua seconda stagione in Premier, sembra aver attirato nuovamente l'attenzione delle squadre italiane. Davanti a tutti Elkann, che con l'obiettivo di ripristinare il blocco Juve in Nazionale, pensa proprio al terzino di proprietà dell'Arsenal. Il 33 dei Gunners sta affrontando un periodo altalenante dove lo spazio trovato è sempre più ridotto, mentre in Italia sarebbe al centro del progetto. La qualificazione in Champions della Vecchia Signora agevolerebbe la trattativa, ma anche il volere del calciatore sarà un fattore degno di nota.
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