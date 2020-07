Mercato-Eder e l’ostacolo ingaggio

Un giocatore che porterebbe classe ed esperienza, Eder , fedelissimo di Mihaijlovic, sembra ad un passo dal trasferimento in rossoblu.

Nonostante l’età avanzata ed un ingaggio elevato per i bilanci del Bologna, il giocatore intriga Mihaijlovic che spinge per averlo a disposizione il prossimo anno.

L’italobrasiliano freme dalla voglia di lavorare con Sinisa, suo ex allenatore nel periodo doriano.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, il giocatore sembrerebbe pronto a ridurre drasticamente il suo ingaggio faraonico da 8 milioni di euro.

Un gesto che evidenzia la voglia da parte di Eder di rimettersi in gioco e dimostrare di saper essere ancora protagonista.

Fonte: TMW