Mercato – Ecco l’offerta per Moro

Dopo il riscatto ufficiale di Stefan Posch, circa 5.5 milioni di euro dall'Hoffenheim, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio sono al lavoro per confermare Nikola Moro. In attesa delle decisioni Uefa sui club russi, un anno fa venne concessa la libertà ai giocatori di uscire in prestito, il Bologna avrebbe formulato la propria offerta alla Dinamo Mosca: si parla di 3 milioni di euro per il riscatto immediato oppure nuovo prestito con diritto di riscatto a 4 milioni. L'obiettivo ovviamente è dilazionare l'investimento. A Casteldebole si attendono una risposta settimana prossima. Attenzione però, Moro non sarà comunque considerato l'eventuale erede di Dominguez in caso di cessione. In questo caso gli occhi si sono posati su Juan Sforza del Newell's Old Boys.