Mercato – E’ Kean il piano B a Ibra

Il Bologna attende la decisione di Zlatan Ibrahimovic, nel frattempo lavora al piano B. Lo svedese dovrebbe decidere tra qualche giorno, dopo Bologna-Milan di domani dovrebbe far sapere a Mihajlovic la sua decisione. Se sarà fumata nera e Ibrahimovic tornerà al Milan, i rossoblù avrebbero individuato in Moise Kean l’alternativa.

Il procuratore è lo stesso, ovvero Mino Raiola, e l’intenzione del giocatore può essere quella di rientrare in Italia per giocare. All’Everton ha perso le tracce del campo, anche se è stato cambiato manager e magari si potranno aprire nuovi scenari, ma il campionato italiano appare più adatto all’ex Juve che potrebbe rientrare in Serie A in prestito. Il Bologna lo segue concretamente, ma prima spera di ottenere una risposta positiva da Ibrahimovic.

