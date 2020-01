Mercato – Dopo Ibanez riflessioni in corso: in difesa si potrebbe restare così

Lo scotto Roger Ibanez ha sorpreso ma non destabilizzato il Bologna, che prova ora a ragionare con lucidità. Si valuta con precisione i tempi di recupero di Dijks e Krejci per capire se si potrà andare avanti fino a fine stagione senza ulteriori acquisti in difesa.

Ad oggi, il trattore olandese dovrebbe rientrare tra circa un mese, in questo caso il Bologna potrebbe pensare di andare avanti così per tre o quattro partite e, una volta rientrato Dijks, utilizzare lo spostamento in mezzo di Tomiyasu. Così facendo i rossoblù potrebbero non aver bisogno urgente di un innesto difensivo, considerando che non attrae molto l’idea di affidarsi a giocatori di esperienza come Juan Jesus. D’altronde, l’operazione Ibanez aveva anche lo scopo di garantire una certa futuribilità alla retroguardia e il Bologna era convinto di averlo preso, non avendo concreti piani b dello stesso tenore. Senza una reale pista alternativa per valore e prospettiva, la dirigenza valuta dunque i rinforzi interni pensando ad uno slittamento in estate dell’investimento.

