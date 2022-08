Mercato – Dijks non convocato, si cerca di piazzarlo

Dijks sul mercato cerca squadra in Olanda

Domani si gioca Milan-Bologna ma non ci sarà Mitchell Dijks.

L'olandese, rientrato da poco in gruppo per un piccolo problema fisico, è stato escluso dai convocati per la gara di domani ed è dichiaratamente sul mercato dopo gli arrivi di Lykogiannis e Cambiaso. Il Bologna attende che il suo procuratore porti una offerta, con il mercato belga e olandese che si starebbe timidamente muovendo negli ultimi giorni di mercato.