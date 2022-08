Mercato – Difficile trovare la quadra per Shomurodov

Non solo difesa e centrocampo, il Bologna ragiona sul reparto offensivo per dotare Sinisa Mihajlovic di un giocatore che possa alternarsi con Marko Arnautovic ma anche, all'occorrenza, giocarci assieme.

Il preferito di Giovanni Sartori è sempre stato Jorgen Strand Larsen, ma ci sono difficoltà oggettive sulla richiesta economica del Groningen per poter portare avanti una trattativa. La punta norvegese è stata schierata titolare nelle prime due partite di campionato con un gol e un assist (pareggio con il Volendam, sconfitta 6-1 con l'Ajax) ed è valutato oltre 10 milioni di euro. Anche Eldor Shomurodov, l'alternativa, ha una valutazione alta: il Bologna ha provato a portare avanti i discorsi ma la Roma vuole un obbligo di riscatto a condizioni semplici per circa 12 milioni di euro, dall'altro lato Giovanni Sartori, partito con la richiesta di diritto, può spingersi all'obbligo solo a determinate condizioni di rendimento. La situazione, in questo momento, è di stallo.