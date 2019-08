Mercato – De Silvestri non si muove da Torino

Negli ultimi giorni anche il nome di Lorenzo De Silvestri è stato accostato al Bologna, in concorrenza con l’Atalanta.

Attualmente non ci sono giunte conferme in tal senso, in quel ruolo il Bologna ha investito su Tomiyasu, ma soprattutto da Torino ci fanno sapere che il giocatore non dovrebbe muoversi. Per lui si prospetta ancora una stagione in granata: De Silvestri va in scadenza nel 2020 e un mese fa aveva espresso la volontà di rinnovare il contratto con il club presieduto da Urbano Cairo.