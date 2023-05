Mercato – Dalla Francia: Psg ancora su Motta, ma c’è un contratto per il 2024

Il Psg cerca allenatore per sostituire Galtier e Thiago sarebbe nella lista di Al Khelaifi. Il sogno dei parigini, secondo Footmercato, resta Zinedine Zidane, già cercato un anno fa, ma ancora non c'è certezza di riuscire a convincerlo, soprattutto nell'ottica di un trionfo in Chanpions League essendo stato lui specialista con il Real Madrid. Ecco allora che devono per forza esserci delle alternative. La prima è José Mourinho, con cui ci sarebbero anche discorsi avviati per il mercato, un nome fatto dal portoghese è Amrabat dalla Fiorentina, e la seconda sarebbe proprio Motta, molto apprezzato dal patron dei parigini per la sua esperienza da giocatore e da allenatore dell'Under 19. Ma, come detto, Thiago ha contratto con il Bologna e intende rispettarlo, anche nella speranza dell'allestimento di un progetto di crescita verso l'Europa, su cui sarà determinante un colloquio con la dirigenza nelle prossime settimane e in attesa del ritorno di Saputo a Bologna. Di Vaio, Sartori e Fenucci sono pronti ad assecondare le idee di Motta e ad illustrare al patron il piano per un salto di qualità definitivo.