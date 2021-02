Mercato – Da Martinez a Funes Mori, ecco i possibili colpi last minute

Il calciomercato chiuderà ufficialmente questa sera alle ore 20 e il Bologna proverà ad affondare gli ultimi colpi last minute. La ricerca di una punta rimane la priorità, e la dirigenza ha individuato alcuni profili da regalare a Mihajlovic.

Il primo nome, uscito nella serata di ieri, è quello di Roger Martinez, attaccante colombiano 26enne del Club America: Walter Sabatini lo conosce bene, perchè prima dell’esperienza in Messico lo aveva portato in Cina al Jiangsu. In questa stagione ha realizzato 2 reti in 14 partite. Gli altri giocatori cercati dai rossoblù sono Rogelio Funes Mori, di proprietà del Monterrey, con cui ha segnato 9 reti in 20 partite e cercato in passato anche da Fiorentina e Roma, e Andre Pierre Gignac. Il primo è fresco di rinnovo di contratto, e l’operazione si sbloccherà solo se il club concederà il diritto. Mentre il secondo è un profilo inusuale per l’attuale politica societaria, contando 35 anni sulla carta d’identità, sebbene sia comunque di esperienza. Vice campione d’Europa con la Francia nel 2016, ha vestito tra le altre le maglie di Tolosa e Marsiglia. Attualmente gioca al Tigres, dove prende un ingaggio di 3 milioni netti a stagione. Se dovesse arrivare una punta in queste ultime ore di mercato, sarà dall’estero. Perchè Lammers è stato bloccato da Gasperini e Scamacca appare impossibile.

Fonte-Carlino