Mercato – Confefrme dalla Scozia per Doig

Il Bologna rischia di perdere Aaron Hickey, richiesta di almeno 20 milioni, proposta del Brentford di 15, ritenuta bassa, e bussa in Scozia per il possibile sostituto. Il nome, confermato oltre Manica, è quello di Josh Doig, classe 2002 dell'Hibernian. In scadenza nel 2025, Doig viene da una stagione da titolare nell'Hibernian con 29 partite e un assist, in una squadra che ha chiuso al settimo posto il campionato. Il costo sarebbe di circa 3.5 milioni di euro. Il Bologna, però, lavora anche ad Andrea Cambiaso, esterno del Genoa ma in orbita Inter, mentre per il ruolo di riserva si pensa sempre a Giuseppe Pezzella.